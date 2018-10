Versuchtes Tötungsdelikt in Trierer Asylbewerberunterkunft

Trier. Die Staatsanwaltschaft Trier führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 50-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan, dem vorgeworfen wird, in der Nacht zum Sonntag, dem 21.10.2018, versucht zu haben, seine ebenfalls aus Afghanistan stammende 33 Jahre alte Ehefrau zu töten und sie mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der von der Kriminaldirektion Trier geführten Ermittlungen hält die Staatsanwaltschaft Trier folgendes Geschehen für wahrscheinlich: Zwischen den Eheleuten, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen waren und zusammen mit ihren fünf Kindern in der Asylbewerberunterkunft in der Jägerkaserne in Trier-West untergebracht waren, bestanden seit mehreren Wochen Streitigkeiten, weil sich die Frau nach Auffassung des Beschuldigten zu freizügig verhielt und er ihr unterstellte, Kontakt zu einem anderen Mann zu haben. In der Nacht zum Sonn-tag eskalierte der Streit. Der Beschuldigte ergriff ein Küchenmesser, dessen Klinge zirka 18 cm lang war, und stach damit mehrfach auf seine Ehefrau ein. Er fügte ihr insgesamt 12 Stichverletzungen insbesondere im Brust- und Oberkörperbereich bei. Durch einen der Stiche wurde die Lunge der Frau lebensgefährlich verletzt. Sie musste notoperiert und stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Nach der Tat offenbarte sich der Beschuldigte dem diensthabenden Hauswart der Einrichtung, der die Polizei verständigte. Aufgrund der Vielzahl und der Gefährlichkeit der dem Tatopfer zugefügten Messerstiche geht die Staatsanwaltschaft Trier nach vorläufiger Bewertung der bisherigen Erkenntnisse davon aus, dass der Beschuldigte zumindest billigend in Kauf nahm, seine Ehefrau zu töten. Sie hat daher den Erlass eines Haftbefehls wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragt. Der Beschuldigte ist am heutigen Montag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt worden, der antragsgemäß Haftbefehl erlassen hat. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den weiteren Einzelheiten und dem genauen Tatablauf dauern an.