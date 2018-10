Verkehrsunfall mit schwerverletztem PKW Fahrer

Schweich. Am Sonntag (21. Oktober) ereignete sich um 17:21 Uhr auf der B53 ein Verkehrsunfall zwischen Longen und Schweich. Hierbei wurde ein 55 jähriger Sportwagenfahrer schwer verletzt. Besagter Fahrer befuhr die B53 aus Richtung Longen kommend in Richtung Schweich. Auf Höhe der Moselbrücke bei Longuich verlor der Fahrer des grünen Sportwagens aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und durchschlug die Schutzplanke. Das Fahrzeug stürzte daraufhin in die Mosel, wo es vollständig versank. Durch Kräfte der örtlichen Feuerwehr konnte der Fahrzeugführer aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend ins Klinikum nach Trier-Ehrang verbracht werden. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Zur Bergung des Fahrzeugs und Unfallaufnahme wurde die B53 für vier Stunden an der Unfallstelle voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich sämtliche umliegenden Feuerwehren, die DLRG, die Berufsfeuerwehr Trier, Rettungstaucher aus Luxemburg, der Rettungsdienst, mehrere Helikopter, die Wasserschutzpolizei und die Polizeiinspektion Schweich. Die Polizeiinspektion Schweich (Tel: 06502/91570) sucht nach weiteren Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder gegebenenfalls Angaben zum Fahrverhalten des verunfallten Fahrzeugführers machen können.