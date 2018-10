Foto: Polizei

Kröv. Bei der Traubenlese in Kröv kam es am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr zu einem tragischen Unfall. Während Lesearbeiten im Weinberg kippte ein Traubenvollernter um. Der Fahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Erste Ermittlungen an der Unfallstelle wurden durch Beamte der Polizei Bernkastel-Kues durchgeführt. Im Einsatz waren weiter die Feuerwehr Kröv sowie das DRK.