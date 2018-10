Bleialf: Parkendes Auto beschädigt

Bleialf. Am Donnerstagmorgen (11. Oktober) kam es in der Straße „Im Brühl“ in Bleialf in Höhe der dortigen Physiopraxis zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein schwarzer Pkw Hyundai, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war, massiv an der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr. Das verursachende Fahrzeug war vermutlich rot. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel. 06551 / 942-0 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! in Verbindung zu setzen.