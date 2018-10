Palettenweise Bier auf die A60 abgeladen

Foto: Polizei

A60. Am Dienstag (2. Oktober) Uhr kam es gegen 08:15 auf der A 60, hinter der Baustelle an der Anschlussstelle Waxweiler, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines LKW war beladen mit Bierkisten und in Fahrtrichtung Prüm unterwegs. Als er mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit über eine Unebenheit am Ende der Baustelle gefahren ist, gab die seitlich Öffnung des Anhängers nach und öffnete sich. Das hatte zur Folge, dass palettenweise Getränkekisten mit befüllten Bierflaschen auf die Fahrbahn gefallen sind und zu Bruch gingen. Ein Fahrzeug einer jungen Frau wurde dabei leicht beschädigt. Die Fahrtrichtung Prüm der Autobahn war für etwa eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Prüm und die Autobahnmeisterei Prüm.