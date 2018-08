Motorradfahrer tödlich verunglückt

Roth an der Our. Am Sonntag ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der B 50 ein Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger PKW-Fahrer war auf der B 50 in Richtung Roth an der Our unterwegs und fuhr hinter Körperich-Obersgegen auf einen Parkplatz auf um dort zu wenden. Als der PKW-Fahrer von dem Parkplatz aus wieder auf die B 50 auffuhrt, übersaht er vermutlich einen aus Richtung Roth an der Our kommenden Motorradfahrer, der gerade einen vorausfahrenden PKW überholte. Der 61-jährige Motorradfahrer aus dem Eifelkreis fuhr auf den PKW auf, stürzt und wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die B 50 war im Bereich der Unfallstelle bis ca. 20.00 Uhr gesperrt. Die Straßenmeisterei hatte eine örtliche Umleitung eingerichtet.