Polizei sucht vermisste 41-jäherige Frau

Saarburg/Lampaden. Seit gestern Nachmittag wird die 41-jährige Anja Jonas aus Lampaden vermisst. Ein Bekannter hat die Polizeiinspektion Saarburg kurz nach 17 Uhr informiert, da nicht auszuschließen ist, dass sie sich in einer Notlage befindet. Zuletzt gesehen wurde Frau Jonas am 16. August gegen 16.45 Uhr in Lampaden. Gegen 17.30 h dürfte sie sich noch in der Trierer Innenstadt aufgehalten haben. Seither fehlt von ihr jede Spur und jedes Lebenszeichen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie sich in Trier aufhält. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Gesuchte in einer Notlage befindet und ärztlicher Hilfe bedarf. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Frau Jonas hat langes schwarzes Haar, das eventuell zu einem Zopf zusammengebunden oder geflochten ist. Sie ist 1,80 m groß, schlank. Zu ihrer Bekleidung ist der Polizei zurzeit nichts bekannt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/915510 oder an die Kriminalpolizei Trier unter der 0651/97792290 erbeten.