Dreister Trickdiebstahl

Trier. Bereits am Donnerstag, 9. August, wurde eine 87-jährige Frau gegen 8.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Franz-Georg-Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei unbekannte Täterinnen stellten sich bei dem Opfer als neue Nachbarn vor. Unter dem Vorwand, wegen einer Asthma-Erkrankung ein Glas Wasser zu benötigen, ließ die ältere Dame die fremden Frauen in die Wohnung. In der Küche nahm die vermeintliche Nachbarin eine Decke aus Ihrer Tasche, mit der Begründung, sie sei krank. Sie hielt die Decke so nach oben, dass das Opfer keinen Einblick mehr in ihren Flur sowie weitere Räume hatte. Nachdem die Geschädigte ankündigte, ihren Sohn zu Hilfe zu rufen, entfernten sich beide Frauen fluchtartig. Anschließend bemerkte das Opfer, dass Schmuck aus den anderen Räumen der Wohnung entwendet wurde. Die 87-Jährige konnte beide Tatverdächtige während des Aufenthalts in der Wohnung im Auge behalten, sodass von einer Mittäterin ausgegangen werden kann. Diese Vermutung deckt sich mit der Beobachtung einer Zeugin.

Beschreibung der Tätverdächtigen:

-ca. 1,70 m , 30-40 Jahre, hellbraune offene Haare, Weste, normale

Figur, beige Wolldecke, gutes Deutsch ohne Akzent

-ca. 1.55 m, 30-40 Jahre, etwas korpulent, Haare zum Pferdeschwanz

gebunden, Haare halb kirschrot und halb schwarz, dunkler Teint,

dunkler Pullover, größere pinke Lederhandtasche

-ca. 40 Jahre alt, schulterlange weiße Haare zum Pferdeschwanz

gebunden, weiße Bluse mit Spitze und langer Rock

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier, Tel.0651/9779-2256 oder -2290.