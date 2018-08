Falschfahrer auf der A 60

Fließem. Am Donnerstag fuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen 20.15 Uhr an der Anschlussstelle Bitburg auf die BAB 60 in Richtung Wittlich auf und beobachtete dabei, dass hinter ihm ein schwarzer VW Polo mit gelben Kennzeichen wendete und auf der falschen Fahrbahn in Richtung Prüm fuhr. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Verkehrsunfall mit einem anderen Fahrzeug. Der VW Polo konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Verkehrsteilnehmer, die diesen Falschfahrer gesehen haben oder gar von diesem gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, in Verbindung zu setzen.