Sachbeschädigung durch Graffitisprüherei in Lünebach

Lünebach. Zwischen dem 30. Juli und dem 1. August ist es in Lünebach an verschiedenen Stellen zu Sachbeschädigungen durch Graffitischmierereien gekommen. Bislang unbekannte Personen besprühten unter anderem das Vereinsheim am Sportplatz, Stromkästen, einen Zigarettenautomaten und eine Schutzhütte mit Schriftzügen und Symbolen. Dabei ist vermutlich ein Schaden im vierstelligen Eurobereich entstanden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter Telefonnummer: 06551-9420 zu melden.