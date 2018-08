Geldautomat in Zell gesprengt – Zeugen gesucht

Mainz. Am 4. August wurde um 03:20 Uhr in einer Filiale der Deutschen Bank in der Barlstraße in Zell, Ortsteil Barl, ein Geldautomat gesprengt. Durch die Explosion wurde das Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen und der Geldausgabeautomat zerstört. Zur Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Durch Zeugen wurde beobachtet, dass sich die vier Täter in einem dunkelgrauen Pkw mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Cochem/Bullay vom Tatort entfernten. Der Fall in Zell stellt die 18. Sprengung eines Geldautomaten in Rheinland-Pfalz im laufenden Jahr 2018 dar. Im Vorjahr 2017 konnten insgesamt 23 Fälle registriert werden. Die Taten werden hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen. Jedoch konnten auch schon unprofessionelle Nachahmungstäter festgestellt werden. Die Ermittlungen werden zentral beim Polizeipräsidium Mainz geführt, die landesweite Lage und die Analyse des Phänomens erfolgt durch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Wer hat in der Nacht zum 4. August in Zell-Barl verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist in der Nacht in Tatortnähe ein dunkelgrauer Pkw aufgefallen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mainz unter der Rufnummer 06131-65 3633 entgegen.