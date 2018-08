Gesotz/Denterhof: Flächenbrand

Gesotz/Dernterhof. Mit einem Großaufgebot an Feuerwehren aus der gesamten Region bekämpfte man am Freitagnachmittag (3. August) einen Flächenbrand in Gesotz/Denterhof. Das Feuer war auf einem abgeernteten Getreidefeld aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochen und hatte sich rasend schnell auf dem mit trockenem Stroh bedeckten Acker ausgebreitet. Neben zahlreichen Tanklöschzügen waren auch mit Wasser gefüllte Güllewagen im Einsatz.