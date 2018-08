Autofahrerin nach Unfall eingeklemmt

Foto: Polizei

Oberweis. Eine 19-jährige Frau war am Freitag gegen 00.30 Uhr mit ihrem PKW Mazda von Brecht kommend in Richtung Oberweis unterwegs. Am Ortseingang Oberweis touchierte der PKW aus bislang unbekannter Ursache zunächst eine Fahrbahnverengung und kam in einer anschließenden Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der PKW durchfuhr zunächst einen Vorgarten, durchbrach ein Metallgeländer und stürzte ca. drei Meter tief auf einen zwischen zwei Anwesen verlaufenden Weg. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Am PKW entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.