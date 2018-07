Weltkriegsgranate detoniert in Pickup des Kampfmittelräumdienstes

Laufeld. Bei einer Detonation im Laderaum eines Pickup sind am Donnerstagnachmittag, 19. Juli, auf der A 1 drei Fahrzeuge beschädigt worden. Personen wurden nicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei sollte in dem Transporter des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz eine Weltkriegsgranate zur Vernichtung abtransportiert werden. Die Granate war zuvor in der Gemeinde Landscheid aufgeladen worden. Gegen 17.40 detonierte die Granate im geschlossenen Laderaum des Fahrzeuges aus bisher ungeklärten Gründen. Dabei wurde der Pickup stark beschädigt. Zwei weitere PKW, die in der Nähe fuhren, wurden leicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei untersucht die näheren Umstände des Vorfalls.