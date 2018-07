Polizeieinsatz der etwas anderen Art

Ringelnatter in Konz-Hamm - Foto: Polizei

Saarburg. Am Samstagabend hatte eine Anwohnerin in Konz-Hamm ein besonderes Erlebnis. In ihrer Wohnung im ersten Stock hatte sie wegen der angenehmen sommerlichen Temperaturen die Balkontür zum Wohnzimmer offen stehen. Als sie nach kurzer Abwesenheit wieder in den Raum kam, erschrak sie über eine dunkle Schlange von etwa 60 cm Länge, welche über den Parkettboden kroch. Geistesgegenwärtig nahm die junge Dame einen durchsichtigen Plastikeimer und stülpte ihn über das Reptil. Um die weitere Flucht bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte zu verhindern, beschwerte sie den Eimer mit einem Metallgegenstand. Durch die zu Hilfe eilenden Polizeibeamten wurde das Kriechtier als einheimische Ringelnatter (Natrix natrix) erkannt und zunächst in polizeilichen Arrest genommen. In einem geeigneten Stück Natur wurde das Tier anschließend wieder in sein angestammtes Umfeld entlassen, was es mit einem freudigen Zischeln begrüßte.