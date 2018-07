Unbekannte beschädigen und entwenden kulturhistorisch wertvolles Wegekreuz

Dierscheid. Da steht das „Hansenkreuz“, welche zu den Kulturgüter der Region Trier gehört, seit über 300 Jahren unbeschadet in der Gemeinde Dierscheid, in dem Waldgebiet des Kellerbergs. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom Sonntag, 08.07.2018 – 10.07.2018, das aus Sandstein gefertigte Kreuz. Der oder die Täter schlugen mit einem schweren Werkzeug die Jesusfigur am Kreuz von dem Sandsteinsockel herunter. Am Tatort wurden nur noch Bruchstücke des Kreuzes aus Sandstein aufgefunden. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter das Kreuz entwendeten. Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise, wer Angaben zu der Tat, bzw. dem Verbleib des Sandsteinkreuzes machen kann. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 06571-926-0 oder per Fax an 06571-926-150 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!