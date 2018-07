A1: Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Foto: Polizei

A1/ Salmtal: Zu einem Auffahrunfall am Stauende vor der Dauerbaustelle auf der A 1 an der Anschlussstelle Salmtal in Fahrtrichtung Koblenz kam es am gestrigen Mittwoch gegen 15:50 Uhr. Der 72-jährige Fahrer eines VW-Busses bemerkte den beginnenden Rückstau ca. 1 km vor der Arbeitsstelle zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Ford Transit auf, der mit neun Insasse besetzt war. Von ihnen wurden durch den Aufprall fünf Menschen im Alter zwischen 23 und 45 Jahren verletzt, nach derzeitigem Erkenntnisstand aber nur leicht. Sie wurden nach Erstversorgung zur weiteren Behandlung mit mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Neben den Rettungsdienstkräften und der Autobahnpolizei Schweich war auch die Feuerwehr Hetzerath wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Während der Bergungs- und Abschleppmaßnahmen, die durch einen einsetzenden Starkregen erschwert wurden, musste die A 1 für rund eine Stunde in Richtung Koblenz gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Im Stau kam es gegen 17.30 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall in Höhe der Anschlussstelle Föhren, was die Stauauflösung zusätzlich verzögerte. Bei diesem Unfall wurden keine Personen verletzt.