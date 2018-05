Zoll, Bundes- und Landespolizei gegen Kriminalität an der Grenze

Bitburg. Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Bitburg ist insbesondere im Bereich der deutsch-luxemburgischen Grenze ein gesteigertes Aufkommen an Trunkenheitsfahrten, Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss sowie Delikten der Rauschgiftkriminalität zu verzeichnen. Von einer hohen Dunkelziffer ist zudem innerhalb der vorgenannten Deliktsbereiche erfahrungsgemäß auszugehen. Dies führt auch zu einer Verunsicherung der Bevölkerung. Mit einer groß angelegten Kontrolle setzten Zoll, Bundes- und Landespolizei am 28. Mai 2018 ein erstes Ausrufezeichen und starteten die Umsetzung der auf Nachhaltigkeit angelegten Arbeit. Zwischen 18 und 23 Uhr wurden an verschiedenen Kontrollstellen entlang der Sauer, von Minden bis Wallendorf, Verkehrsteilnehmer von der Polizeiinspektion Bitburg, dem Zoll sowie der Bundespolizei mit einem massiven Aufgebot kontrolliert. Drei der kontrollierten Fahrer führten ihren PKW unter Drogeneinfluss, ein weiterer Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert. Den Fahrern wurden jeweils Blutproben entnommen, entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Bei einem kontrollierten Fußgänger wurde eine geringe Menge Kokain aufgefunden und sichergestellt, gegen ihn läuft nun ebenfalls ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In einem weiteren Fall wurde im Rahmen einer Personenüberprüfung festgestellt, dass der Führerschein des Betroffenen zur Fahndung (Sicherstellung zwecks Einziehung) ausgeschrieben ist. Vom Zoll wurden zudem zwei Verkehrsteilnehmer zur Kasse gebeten, bei welchen Versäumnisse hinsichtlich der Kfz-Steuer festgestellt wurden. Nachdem sie mehrere hundert Euro vor Ort in bar entrichtet hatten, durften sie ihre Fahrt fortsetzen. Die festgestellten Verstöße belegen, dass hier weiterhin eine intensive Überwachung angezeigt ist. Neben den Kontrollen im täglichen Dienst sind daher weitere groß angelegte Aktionen im grenznahen Raum, insbesondere entlang der Sauer, geplant.