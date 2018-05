Fünf Kilometer Stau nach Unfall auf der A1

Foto: Polizei

Wittlich. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es am Sonntag, 27.05.18, gegen 17.30 Uhr, auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Hasborn und Wittlich in Fahrtrichtung Saarbrücken. Der 35-jährige Fahrer eines Kleinwagens war zuvor auf regennasser Fahrbahn und möglicherweise wegen Aquaplaning bei einem überholbedingten Spurwechsel ins Schleudern geraten. Er fuhr in die rechtsseitige Böschung, überschlug sich und kam schließlich auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und seine zweijährige Tochter wurden bei dem Unfall verletzt, glücklicherweise aber nicht schwer. Das Kind wurde vorsorglich stationär in einem Krankenhaus zur Beobachtung aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 €. Bedingt durch den Rettungshubschraubereinsatz und die Bergungsmaßnahmen wurde die Strecke teilweise vollgesperrt. Es entstand ein Rückstau von 5 km Länge. Neben dem Christoph 10 und einem Rettungswagen waren zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Schweich und Polizeiinspektion Wittlich sowie die Feuerwehr Wittlich im Einsatz.