Fotos: Polizei

Prüm. Am Mittwoch (23. Mai) wurde ein Balken der Grillhütte am Stausee in Jünkerath-Glaadt angezündet. Der Brand hätte vermutlich das gesamte Gebäude zerstört, wenn nicht ein aufmerksamer Bürger die Feuerwehr alarmiert hätte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Verursachern geben können. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizei Prüm, Tel: 06551-9420, oder Fax: 06551/942-49