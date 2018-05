27-Jähriger treibt in der Mosel - Rettung durch Polizei und Feuerwehr

Trier. Am Dienstagabend, gegen 23:30 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen eine in der Mosel treibende Person gemeldet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Suche durch die Polizei und die Feuerwehr kann ein Mann im mittleren Bereich unterhalb der Römerbrücke im Wasser treibend gesichtet werden. Die Berufsfeuerwehr begab sich parallel mit einem Rettungsboot auf das Wasser. Schweres Gerät zum Ausleuchten der Örtlichkeit wurde innerhalb kürzester Zeit an der Römerbrücke positioniert. Durch ein Streifenteam der Polizeiinspektion Trier konnte Kontakt zu dem im Wasser befindlichen Mann aufgenommen werden. Dieser drohte abzutreiben und schrie um Hilfe. Kurzentschlossen legten die beiden Beamten einen Teil ihrer Kleidung ab, übergaben ihre Dienstwaffen an Kollegen und schwammen bei ca. 4,5 Grad Celsius Außentemperatur zu der sich in hilfloser Lage befindlichen Person. Nach ca. 60 - 70 Metern konnten sie den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsbootes der Berufsfeuerwehr festhalten und ins Boot heben. Anschließend wurde der 27-Jährige aus dem Stadtgebiet sowie die beiden Beamten durch die Rettungskräfte ans rettende Ufer verbracht. Der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Die Römerbrücke wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Im Einsatz befand sich die Berufsfeuerwehr Trier mit einem Rettungsboot, einem Lichtmastkraftwagen, mehreren Rettungswagen, ein Notarzt sowie 4 Streifenteams der Polizeiinspektion Trier.