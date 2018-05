Bundespolizei Prüm nimmt gesuchten Straftäter fest

Symbolfoto

Prüm. Am Sonntagabend (15. April) hat die Bundespolizei in Prüm einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 25-jährige Elsässer wurde bei einer stichprobenartigen Fahrzeugkontrolle im Grenzgebiet zu Belgien angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Baden-Baden vorlag. Wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort hatte der Gesuchte eine Geldstrafe in Höhe von 1.400 Euro zu zahlen. Da er den geforderten Betrag bezahlen konnte, blieb ihm ein 35-tägiger Gefängnisaufenthalt erspart.