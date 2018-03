Unbekannte sprengen Geldautomat in Konz

Foto Polizei Tatort

Konz. Bisher unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen, 9. März, einen Geldautomaten im Konzer Stadtzentrum gesprengt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei erfolgte die Alarmauslösung gegen 3.45 Uhr. Bereits wenige Minuten später war eine erste Streifenwagenbesatzung am Tatort in der Konzer Schillerstraße. Zu diesem Zeitpunkt hatten der oder die Täter das Gebäude bereits verlassen. Der Geldautomat befindet sich in einer SB-Banking-Filiale, die im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Geschäfts- und Wohnhauses nahe des Konzer Marktplatzes untergebracht ist. Durch die Detonation wurde der Geldautomat stark beschädigt. Der oder die Täter entnahmen alle Geldkassetten und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnisse. Der Raum, in dem der Geldautomat stand, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Decke und die Innenausstattung wurden zum Teil zerstört. Die Polizei kann derzeit keine Angaben zur Höhe des erbeuteten Geldes und zum Sachschaden an dem Gebäude machen. Die Kripo fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Geldautomatensprengung in Verbindung stehen können? Wer hat zuvor verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet, die sich in der Nähe oder in der SB-Filiale aufhielten und diese möglicherweise ausgekundschaftet haben? Wer kann sonstige sachdienlichen Hinweise geben?