Andernach. Am 15. Februar ist Sergej Bekker aus der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach entwichen. Er wird dringend gesucht! Wer Angaben zu seinem jetzigen Aufenthaltsort machen kann, wendet sich bitte direkt an die Polizei unter der Telefonnummer 0261 103 0. Weitere Auskünfte zum Sachverhalt oder zur Person Bekker werden derzeit von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht erteilt.