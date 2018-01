Morbach: 70-Jähriger stirbt nach Kollision mit Schulbus

Morbach. Am Donnerstag (25. Januar), 13.30 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer die K 118 von Deuselbach kommend in Richtung Morbach-Hoxel. Der mit drei Schulkindern besetzte Schulbus befuhr die K 118 in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer leichten Rechtskurve geriet der 70-jährige Unfallverursacher aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Schulbus. Der 70-jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Morbach mit technischem Gerät geborgen werden. Aufgrund seiner schwersten Verletzungen wurde der Pkw-Fahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Dieser verstarb allerdings am späten Nachmittag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der 48-jährige Busfahrer zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu. Ein 12-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge, welche im Bus saßen, zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde total beschädigt. Am Bus entstand auch erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Kreisstraße war bis 18.00 Uhr voll gesperrt.