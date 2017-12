Handy geraubt - Täter flüchtig

Trier. Am Montagabend, 18. Dezember gegen 19.45 Uhr, überfielen zwei bis dato unbekannter Täter eine 25-jährige Passantin im Palastgarten. Sie raubten ihr das Handy und flüchteten. Nach bisherigen Ermittlungen näherten sich zwei unbekannte Täter, von denen derzeit keinerlei Personenbeschreibung vorliegt, in Höhe des Cafés Zeitsprung von hinten an die Frau heran. Es kam zu einem Gerangel in dessen Verlauf die Täter das schwarze Iphone 5 s mit Kopfhörern aus der Jackentasche der Frau stahlen . Während die Täter anschließend in Richtung Kaiserthermen wegrannten, verständigte die geschädigte Frau die Polizei. Später bemerkte die Frau noch, dass auch aus ihrer mitgeführten Handtasche eine schwarze Tasche mit Hygieneartikel gestohlen wurde. Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern führte bis dato nicht zum Erfolg. Hinweise bitte an die Kripo Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder 2252