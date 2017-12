Wer kennt diese unbekannte Geldabherberin?

Trier. Eine bisher unbekannte Frau hat mit einer EC-Karte in Trier, Gießen und anderen Orten Geld abgehoben, die zuvor in Trier verloren gegangen war. Die Polizei sucht die Geldabheberin mit einem Foto einer Überwachungskamera. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hat der Eigentümer seiner EC-Karte vermutlich am 16. Juni in einer Bankfiliale in Trier-Heiligkreuz liegen lassen. Der Verlust ist ihm jedoch erst später aufgefallen. In der Zeit vom 21. bis 24. Juni wurde mit dieser Karte an Geldautomaten in Trier, Giessen, im Harz und in Berlin sechs Mal Geld abgehoben, wobei ein Schaden von insgesamt über 3.000 Euro entstand. Bei der Abhebung am 21. Juni um 11.24 Uhr in der Sparkassenfiliale an der Trierer Römerbrücke konnte eine bisher unbekannte Frau fotografiert werden, die offenbar mit der EC-Karte des Geschädigten Geld abgehoben hat. Nachdem weitere Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Geldabheberin führten, hat die Polizei einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt, mit dem das Foto der Überwachungskamera veröffentlicht werden kann. Die Polizei fragt: Wer kennt die Frau auf dem Foto? Wer hat am 21. Juni um 11.24 Uhr verdächtige Beobachtungen am Geldautomaten der Sparkassenfiliale an der Trierer Römerbrücke gemacht? Wer kann sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2243 oder 0651/9779-2290.