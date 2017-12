Daun: Familienstreit endet tödlich

Daun. Ein Notruf erreichte die Polizei Daun in der Nacht zum heutigen Dienstag (5. Dezember) gegen 0.42 Uhr. Die Mitteilerin am Telefon gab an, nach einem Familienstreit dringend einen Notarzt zu benötigen. Dieser konnte jedoch am Einsatzort, einem Ort in der Verbandsgemeinde Kelberg, nur noch den Tod eines 57-Jährigen feststellen. Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten auf einen eskalierten Familienstreit hin, der zwischen einem Ehepaar stattfand (57 und 54 Jahre alt). In den Streit involviert war wohl auch die erwachsene Tochter des Paares. Diese hatte auch die Polizei und den Notarzt verständigt. Die näheren Umstände des Streits und die Todesursache werden zurzeit von der Kriminalpolizei untersucht.