Prüm: Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf der A60

Prüm. Gestern (30. November) Nachmittag ereignete sich gegen 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 60 zwischen Prüm und Belgien. Ein älteres Ehepaar war von Prüm kommend in Fahrtrichtung Belgien unterwegs und hielt auf dem Streckenabschnitt der Kraftfahrstraße (Höhe Habscheid) auf dem rechten von zwei Fahrstreifen an. Eine 37-jährige Frau, die nachfolgend in gleiche Richtung unterwegs war, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und konnte aufgrund eines überholenden PKW auch nicht auf die linke Spur ausweichen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Beifahrerin des stehenden Fahrzeugs musste durch die Feuerwehr Prüm aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Das ältere Ehepaar kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Die 37-jährige Frau konnte nach wenigen Stunden wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr, das DRK, die Autobahnmeisterei und die Polizei Prüm. Die Polizei ermittelt zunächst wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die nähere Wahrnehmungen zum Unfallhergang wiedergeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel. 06551-9420 in Verbindung zu setzen.