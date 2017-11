Speicher: PKW-Fahrer tödlich verletzt

Speicher. Kurz vor 17.00 Uhr ereignete sich am Dienstag (21. November) auf der L 36 zwischen Speicher und Rothaus ein schwerer Verkehrsunfall. Etwa in Höhe der Zufahrt zum Bermeshausener Hof verlor der Fahrer eines 5er BMW aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Toyota. Die Insassen der PKW mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Der 22-jährige Fahrer des BMW verstarb noch an der Unfallstelle. In dem PKW Toyota befanden sich zwei Frauen, die beide schwer verletzt wurden. In einem der Unfallfahrzeuge befanden sich zudem zwei Hunde. Eines der Tiere verstarb ebenfalls an der Unfallstelle. Die L 36 war zeitweilig zwischen Speicher und der Einmündung in die L 46 bei Rothaus gesperrt. An der Unfallstelle waren mehrere Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Speicher und Trier-Land, das DRK sowie die Polizei Schweich und Bitburg im Einsatz.