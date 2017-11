Schwerer Verkehrsunfall auf der A60 – PKW unter Sattelzug – ein Todesopfer

Bickendorf/A60. Am heutigen Mittwochmorgen, 25. Oktober, ereignete sich kurz vor 9 Uhr auf der A 60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Bitburg in Fahrtrichtung Wittlich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau getötet wurde. Etwa in Höhe des Rastplatzes Nimstal-West fuhr aus bisher unbekannter Ursache die Frau mit ihrem PKW unter einen Sattelzug. Der Unfall ereignete sich auf dem Standstreifen der Autobahn. Nähere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt.