Mit „robuster Einsatztaktik“ Haus eines „Reichsbürgers“ durchsucht

Valwig b. Cochem. Am frühen Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei das Wohnhaus eines sogenannten "Reichsbürgers" in Valwig bei Cochem. Da nach einem Gerichtsbeschluss nach Waffen gesucht wurde, wendete die Polizei eine robuste Einsatztaktik an; eine Zugangstüre wurde zertrümmert. Es wurden verschiedene Hieb- und Stichwaffen sowie erlaubnisfreie Schusswaffen polizeirechtlich sichergestellt.