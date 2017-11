Daun: 25 Meter tief in Lavagrube gestürzt - Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Daun. Am Sonntagmittag (15. Oktober) wurde um 12.10 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus der Lavagrube an der L 68, zwischen Daun und Waldkönigen, unterhalb des Dronkehofes, gemeldet. Durch den Piloten eines zufällig darüber befindlichen Flugzeuges wurde fast zeitgleich ein brennendes Fahrzeug in der Grube gesichtet. Die eingesetzten Rettungskräfte, DRK, Feuerwehr und Polizei, konnten unterhalb einer Abbruchkante ein Fahrzeug in Flammen sichten. Neben dem Pkw lag ein schwerstverletzter, nicht ansprechbarer, 59-jähriger Mann. Dieser war mit seinem Pkw im Bereich der Abbruchkante unterwegs gewesen und aus bisher unbekannter Ursache über diese hinaus gefahren und ca. 25 Meter tief in die Grube gestürzt. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst und den Notarzt erstbehandelt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.