Habscheid: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 16

Foto: Polizei

Habscheid. In der Nacht zum Samstag, 23. September kam es gegen 2:30 Uhr auf der L 16 zwischen Winterspelt und Habscheid zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 23 Jahre alter Mann noch an der Unfallstelle verstarb. Der junge Mann befuhr mit seinem Pkw die L 16 von Winterspelt in Richtung Habscheid. Ca. 300 Meter nach Passieren der Einmündung zur L 1 verließ das Fahrzeug ausgangs einer leichten Linksschwenkung die Fahrbahn nach rechts und durchfuhr zunächst die leicht ansteigende Böschung. Anschließend steuerte der Pkw über die Fahrbahn nach links und verließ diese in ein angrenzendes Feldstück. Hier prallte der Pkw gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Unfall wurde von passierenden Verkehrsteilnehmern gemeldet. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die L 16 war in diesem Bereich für mehrere Stunden zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Habscheid, Winterspelt und Bleialf, Notarzt, Rettungswagen, Straßenmeisterei Prüm, Notfallseelsorge des DRK, sowie Beamte der Polizei Prüm.