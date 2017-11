Üxheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Foto: Polizei

Üxheim. Ein 20-jähriger Verkehrsunfallbeteiligter aus dem Großraum Köln befuhr am 14. September gegen 14:20 Uhr mit seinem Kleintransporter die Kreisstraße 59 aus Richtung Üxheim-Niederehe kommend und beabsichtigte von hier die Kreuzung zur Landstraße 68 geradeaus in Richtung Üxheim-Heyroth zu überqueren. Als er in die Kreuzung einfuhr, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 57-jährigen Motorradfahrers aus dem Kreis Ahrweiler. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer seitlich in den Transporter hinein fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls durchschlug der Motorradfahrer eine Seitenscheibe des Kleintransporters und kam im Fahrzeug zum Liegen. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einem Gesamtwert von 25000 Euro. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen, die Polizeiinspektion Daun, sowie die Feuerwehren Hillesheim/Niederehe/Kerpen und die Straßenmeisterei Kelberg.