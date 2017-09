Luxembourg Air Rescue fliegt Verletzte aus Barcelona nach Hause

Foto: LAR

Die Luxembourg Air Rescue (LAR) hat gestern ein Opfer des Attentats vom 17. August in Barcelona nach Hause geflogen. Die belgische Staatsbürgerin war vom Lieferwagen erfasst worden und hatte dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine Rückführung in ihre Heimat war nur unter intensivmedizinischer Behandlung möglich. Sie wurde daher an Bord eines komplett medizinisch ausgestatteten Ambulanzflugzeugs samt Besatzung zur Weiterbehandlung in ein belgisches Krankenhaus gebracht. Bereits am 24. August hatte die LAR ein französisches Paar mit polytraumatischen Verletzungen von dem Attentat in ihre Heimat zurückgeflogen. Es ist nicht das erste Mal, dass die LAR im Rahmen von Terroranschlägen Einsätze fliegt. So hat die luxemburgische Luftrettungsorganisation im Juni 2015 mehrere Touristen nach einem Anschlag in Tunesien repatriiert.