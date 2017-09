Exhibitionist von Hund gebissen

Laacher See. Am Dienstag (5. September) wurde gegen 12.30 Uhr eine Joggerin in der Nähe vom Parkplatz Hochkreuz am Laacher See auf ihrer Laufrunde von einem Exhibitionisten überrascht. Der sie begleitende Hund erkannte die Gefahr, kam ihrer Besitzerin zur Hilfe und biss den Täter in den rechten Oberschenkel. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 45-50 Jahre alt - 175cm-180cm groß - schlanke Figur - kurze dunkelblonde/braune Haare - keine Brille/kein Bart - dunkles einfarbiges T-Shirt - braune knielange Cargohose - blutende Bisswunde an der rechten Oberschenkelvorderseite Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Wem ist ein solch eine beschriebene Person mit einer Oberschenkelbissverletzung bekannt? Hinweise an die Kriminalinspektion Mayen 02651/8010