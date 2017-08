Vermisste Frau tot aufgefunden

Trier. Angehörige meldeten am Dienstagvormittag, 29. August, eine 43-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Schweich als vermisst. Nach bisherigen Informationen wurde sie zuletzt am Montagabend, 28. August, gegen 18 Uhr an ihrem Wohnort in Leiwen gesehen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Schweich zusammen mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr, in die auch die Diensthunde- und Polizeihubschrauberstaffel eingebunden waren, führten am heutigen Nachmittag zum Auffinden der Vermissten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 43-Jährigen feststellen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.