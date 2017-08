Unbekannte stehlen Navigationsgeräte aus Autos von Firmengelände

Trier. Am vergangenen Wochenende wurden die Navigationsmodule aus acht Fahrzeugen entwendet, die auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Eurener Straße abgestellt waren. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei haben der oder die Täter Scheiben der Beifahrertüren der Mercedes-Fahrzeuge eingeschlagen und dann die Navigationsmodule entwendet. Aufgrund der Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter mit der Technik der Fahrzeuge vertraut waren. Insgesamt entwendeten sie acht Navigationsmodule. Der Gesamtschaden beträgt etwa 9.000 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 4. August, 18 Uhr und Montag, 7. August, 8 Uhr im Bereich des Firmengeländes gemacht, das sich von der Straße "Im Speyer" bis zur Eurener Straße erstreckt? Wer kann Angaben zu den entwendeten Elektronikteilen machen? Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2257 oder 9779-2290.