Büdesheim: Gespann landet im Graben

Büdesheim. Glück im Unglück hatten die Insassen eines Pkws, der Fahrer und ein Kind, bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (8. Juli) auf der B 410 in Höhe Büdesheim. Der Fahrer blieb unverletzt, das Kind kam mit leichten Verletzungen davon. Aus Richtung Prüm kommend, war der Pkw mit Anhänger aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und in der Folge kopfüber im rechten Straßengraben gelandet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Prüm, Wallersheim und Büdesheim, das DRK und die Polizei Prüm.