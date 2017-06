Erneut Bombenfund in Olmscheid

Olmscheid. Nachdem man vergangene Woche bei Baggerarbeiten in Olmscheid eine Fünfzentner-Fliegerbombe gefunden und anschließend erfolgreich durch den Kampfmittelräumdienst entschärft hatte, hat man heute (Mittwoch, 28. Juni) an gleicher Stelle eine Nachsuche gestartet. Unweit der ersten Fundstelle wurde man prompt erneut fündig. Wiederum mussten Anwohner ihre Wohnungen verlassen, wiederum war es Aufgabe des KMRD, den Blindgänger zu entschärfen, was problemlos gelang.