Bitburg: LKW in Vollbrand

Bitburg. Auf der B51 in Höhe Bitburg ist ein mit Strohballen beladener LKW in Vollbrand geraten. Feuerwehr, THW, DRK und Polizei sind im Einsatz, der durch die hochsommerlichen Temperaturen erschwert wird. Die Bevölkerung in Bitburg wurde mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung zu schließen. Der Verkehr wird weiträumig um die Brandstelle umgeleitet. Der LKW kann erst geborgen werden, wenn der Brand gelöscht ist. Das kann noch dauern. Über Personenschäden ist bisher noch nichts bekannt, ebenso über den Grund des Brandes.