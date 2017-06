Mit über 3 Promille am Steuer und dann ins Gefängnis

Schweich. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, ein pensionierter Polizeibeamter, teilte am Dienstagabend (6.Juni) gegen 21.10 Uhr der Polizeiautobahnstation Schweich mit, dass er hinter einem PKW auf der BAB 1 zwischen Wittlich und Salmtal fahren würde, der beide Fahrspuren benötigte. Der Fahrer sei offenbar betrunken. Der Zeuge blieb über Handy ständig mit der Polizei in Kontakt, sodass eine Streife der Polizeiinspektion Trier letztlich das Fahrzeug im Gewerbegebiet " Am Bahnhof" in Schweich stoppen konnte. Zuvor hatte der PKW die Autobahn bei Schweich verlassen und war zuerst in Richtung Föhren und dann wieder zurück in Richtung Schweich gefahren. Bei der Atemalkoholkontrolle des Fahrers staunten die Beamten nicht schlecht, als das Gerät mehr als 3 Promille anzeigte. Zudem zeigten sich Anzeichen dafür, dass der Fahrer Betäubungsmittel konsumiert hatte. Eine geringe Menge Cannabis wurde zudem in dem PKW gefunden. Dem Fahrer wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Bei den weiteren Überprüfungen ermittelten die Beamten, dass der Fahrer auch noch einen Haftbefehl "offen" hatte, der aus einer Trunkenheitsfahrt aus dem Jahr 2015 stammte. Da er den geforderten Betrag von knapp 1.800 Euro nicht begleichen konnte, lieferten die Beamten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Ob es vorher zu Gefährdungen kam, ist nicht bekannt. Weitere Zeugen und Personen, die durch den blauen VW Passat mit luxemburgischen Kennzeichen gefährdet wurden, können sich unter 06502-9165-10 bei der Polizeiautobahnstation Schweich melden.