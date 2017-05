83-jähriger Mann vermisst - Suchaktion von Polizei und Feuerwehr

Trier. Seit Montagmorgen, 29. Mai, wird ein 83-jähriger an Demenz erkrankter Mann aus Trier vermisst. Der Mann war gegen 8.15 Uhr zuletzt in einem Trierer Krankenhaus gesehen worden. Nachdem die Vermisstenmeldung bei der Polizei eingegangen war, startete die Polizeiinspektion Trier sofort eine Suchaktion in der Stadt. Zwischenzeitlich beteiligen sich auch die Berufsfeuerwehr Trier sowie die freiwilligen Löschzüge aus Olewig, Stadtmitte und Kürenz und die Hundestaffeln aus Zerf und Wittlich an der Suchaktion. Auch die Wasserschutzpolizei wurde in die Suche eingebunden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes und der heißen Witterung befürchtet die Polizei, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Der 83-Jährige ist 186 cm groß, hat graue, volle Haare und eine hagere Statur. Er trug eine kurze, blaue Hose, ein wei0ßes T-Shirt und Birkenstock-Sandaletten. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Trier, Telefon 0651/9779-3200.