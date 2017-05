MdB Patrick Schnieder besucht die Bundespolizei in Prüm

Foto: Bundespolizei

Prüm. Hautnah die Arbeit der Bundespolizei in Prüm erleben, dies hatte sich der Herr Patrick Schnieder am Dienstag vorgenommen. Bei einem Informationsbesuch begleitete er zwei Beamte des Bundespolizeireviers Prüm bei einer Streifenfahrt. Das Revier Prüm gehört zur Bundespolizeiinspektion Trier und ist unter anderem mit der Fahndung des deutsch-belgischen Binnengrenzraums befasst. Beim anschließenden Besuch einer Kontrollstellte, informierte sich Herr Schnieder über den Arbeitsalltag der Beamtinnen und Beamten. Im Fokus der gemeinsamen Gespräche mit dem Inspektionsleiter, Erster Polizeihauptkommissar Klaus Leidinger, stand die personelle Entwicklung der Dienststelle und des Reviers Prüm. "Aufgrund der personellen Situation müssen wir sehr flexibel auf ständig wechselnde Schwerpunkte reagieren. Damit sind für die Kolleginnen und Kollegen besondere persönliche Belastungen verbunden. ", so Klaus Leidinger. "Die Fahndungserfolge belegen, dass die Beamtinnen und Beamten ihren Beitrag für die Sicherheit in der Region mit hoher Motivation leisten".