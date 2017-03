Bernkastel: Zwei tote Motorradfahrer - Sozia lebensgefährlich verletzt

Fotos: Polizei

Bernkastel. Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 11. März, kurz nach 15.00 Uhr auf der B 53 zwischen Bernkastel und dem Stadtteil Andel. Der Unfallhergang dürfte sich nach den bisherigen Ermittlungen folgendermaßen zugetragen haben: Zwei Motorräder und ein Pkw befuhren die B 53 aus Bernkastel kommen in Richtung Andel. Kurz hinter dem neuen Stadtteil Alte Brauerei winkten die beiden Motorradfahrer den Pkw-Fahrer an sich vorbei, worauf er die Motorradfahrer überholte. Anschließend beschleunigte er offenbar sehr stark und verlor kurz darauf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Dieser Pkw wurde durch den Zusammenstoß so gedreht, dass er quer zur Fahrbahn schleuderte. Die Motorradfahrer konnten nicht mehr ausweichen und prallten in den quer stehenden Pkw. Hierbei wurden ein 56-jähriger Kradfahrer aus dem Kreis Euskirchen, sowie ein 27-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Kreis Euskirchen tödlich und die Sozia des zweiten Motorrades lebensgefährlich verletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die B 53 war bis gegen 19.00 Uhr voll gesperrt.