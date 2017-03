Zwei Verdächtige bei Rauschgifteinsatz festgenommen

Symbolfoto

Idar-Oberstein/Meisenheim. Am Donnerstag (9. März) kam es gegen 08:30 Uhr in Meisenheim zu einem gemeinsamen Einsatz der Polizei Lauterecken und der Kriminalinspektion Idar-Oberstein zur Bekämpfung der Drogenkriminalität. Es wurden zwei Personen mit Unterstützung von Spezialkräften festgenommen. Weiterhin wurden Objekte im Stadtgebiet Meisenheim durchsucht. Die Kriminalbeamten konnten Betäubungsmittel und eine größere Bargeldmenge sicherstellen. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf gewerbsmäßigen Handel mit Drogen. Die festgenommen Personen verbleiben vorerst in polizeilichem Gewahrsam bis alle Folgemaßnahmen abgeschlossen sind.