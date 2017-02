Bundespolizei Prüm fasst entflohenen Häftling

Prüm. Am Donnerstagmorgen schnappte die Bundespolizei einen abgängigen Häftling im Grenzgebiet zu Belgien. Der 41-jährige Mann war als Beifahrer eines Kleinwagens im Bereich BAB 60 unterwegs, als ihn die Beamten stoppten. Ermittlungen ergaben, dass er aus dem LVR Klinikum Bedburg Hau (Kreis Kleve) entwichen war. Der Mann ist dort im Maßregelvollzug untergebracht und darf sich während seiner Freigänge lediglich in einem 20 Kilometer Bereich um das Klinikum aufhalten. Weil der Abgängige durch seine Fahrt in die Eifel die Auflage verletzte, wurde er festgenommen und der Einrichtung zugeführt.