Bernkastel-Kues: Verfolgungsfahrt endete an Buswartehäuschen

Foto: Polizei

Bernkastel-Kues. Am Freitag (10. Februar) sollte um 01:52 Uhr ein PKW durch eine Funkstreife der Polizei Bernkastel-Kues in Höhe der Moselbrücke in Kues kontrolliert werden. Nach Erkennen des Streifenwagens beschleunigte das Fahrzeug jedoch stark. Die Funkstreife nahm die Verfolgung auf, konnte jedoch nicht gänzlich auf das flüchtende Fahrzeug aufschließen, da dieses mit enorm hoher Geschwindigkeit flüchtete. Kurz hinter der Ortseinfahrt Andel, verlor der Fahrer des flüchtenden PKW aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier wurde das Fahrzeug über eine stufig aufgebaute Betonmauer auf einen neben der Straße befindlichen etwa 1 Meter hohen Hügel katapultiert. In diesem Zuge zerstörte der PKW ein Bushaltehäuschen und riss eine Straßenlaterne um. Der Fahrer wurde durch den Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Durch die Polizeibeamten wurden die Verletzungen des Fahrers bis zum Eintreffen des DRK erstversorgt. Im Zuge der Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer des PKW per Haftbefehl gesucht wird und außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kues, das DRK und Notarzt sowie die Polizei Bernkastel-Kues.