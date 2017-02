Polizei fahndet mit Fotos nach Bankräubern

Trier/Oberkail. Nach dem Banküberfall auf eine Sparkassenfiliale in Oberkail von Mittwoch, 1. Februar, fahndet die Polizei nun öffentlich nach den Tätern. Wer kann Hinweise geben? Zwei Männer hatten am Mittwoch, 1. Februar, gegen 9.23 Uhr den Angestellten der Bank ihn Oberkail mit Pistolen bedroht und waren mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag geflüchtet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Täter flüchteten unerkannt. Neben der Spurensicherung und Zeugenbefragung haben die Ermittler auch Überwachungsbilder von der Tat ausgewertet und fahndet nun öffentlich nach den Tätern. Einer der Täter fällt durch einen hellen pelzähnlichen Besatz an der Kapuze seiner Jacke und weiß/schwarzen Turnschuhen ähnlich "Chucks" auf. Die Polizei fragt: - Wer kennt die Personen auf den Bildern? - Wem sind die Personen im Vorfeld des Banküberfalls, insbesondere am Montagvormittag, 30. Januar, oder am Mittwochmorgen vor dem Banküberfall selbst im Umfeld der Kreissparkasse in der Wittlicher Straße aufgefallen? - Wer hat die Täter am Mittwochvormittag, 1. Februar, nach 9.23 Uhr auf ihrer Flucht, möglicherweise auf dem Weg zur oder auf der A 60, gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden - Telefon: 0651/9779-2480 oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .